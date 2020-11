Doek valt voor Jumping Bordeaux en CHI Genève

Voor twee van de meest vooraanstaande indoorconcoursen ter wereld valt nu ook definitief het doek. De organisatie van Jumping International Bordeaux liet vanmiddag weten dat het topconcours in Bordeaux, dat voor 4 tot 7 februari op de agenda stond, niet doorgaat. Daarmee komt zowel de kwalificatie voor de Wereldbeker springen als de finale voor de Wereldbeker mennen te vervallen. Tegelijk werd bekend dat het Rolex-topconcours in Genève voor dit jaar van de kalender verdwijnt.

Het concours in Bordeaux was naast Leipzig de enige wedstrijd voor de Wereldbeker Springen die nog niet was afgelast. De organisatie liet weten dat het door de aangescherpte coronamaatregelen niet meer mogelijk is om te voldoen aan de financiële en organisatorische voorwaarden om de editie van 2021 door te laten gaan.

CHI Genève toch afgelast

CHI Genève had eerder dit jaar nog bekendgemaakt dat zij van plan waren om met alle mogelijke coronamaatregelen het concours toch doorgang te laten vinden. Genève is niet alleen één van de vier etappes van de Rolex Grand Slam of Show Jumping (samen met Aken, Calgary en The Dutch Masters), het is ook de plek waar al jarenlang de Rolex Top Ten wordt verreden, de jaarlijkse confrontatie van de tien beste springruiters ter wereld.

Indoor-menseizoen onzeker

Al deze sportieve hoogtepunten van het winterseizoen gaan nu dus definitief niet door. De FEI moet zich nu vooral beraden op de vraag wat ze nog met het indoor-menseizoen van plan is, nu de finale in Bordeaux in elk geval van de baan is.

Bron: Horses.nl/Facebook Jumping Bordeaux/Facebook CHI Genève