Door coronacrisis ook NK Dressuur van de baan

Als gevolg van de coronacrisis worden overal ter wereld maatregelen genomen en gaan activiteiten niet door. Tot 1 juni gaan paardensportevenementen in Nederland in ieder geval niet door. Dat betekent dat ook diverse Nederlandse kampioenschappen die in de maand mei op de agenda stonden van de baan zijn. Daaronder het NK Dressuur, NK Reining, NK Voltige, NK Endurance en NK Eventing voor de jeugd.

Het NK dressuur stond gepland van 29 tot en met 31 mei in Ermelo en was een belangrijk observatiemoment voor de verschillende bondscoaches. Er stonden in maar liefst zes categorieën Nederlandse titels op het spel. Dat was voor de Senioren, Paradressuur, U25, Young Riders, Junioren en Children.

Later in het seizoen

De Nederlandse kampioenschappen Voltige senioren en jeugd (1-3 mei in Ermelo), Endurance senioren en junioren (8-9 mei in Ermelo), Reining senioren en junioren (16 mei in Grathem), Eventing young riders en junioren (28-31 mei Renswoude) waren alle onderdeel van een internationale wedstrijd. Afhankelijk van de ontwikkelingen kijkt de KNHS naar mogelijkheden om de wedstrijden en/of kampioenschappen later in het seizoen plaats te laten vinden.

Bron: Persbericht KNHS