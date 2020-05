Dressage at Devon afgelast

Dressage at Devon (22-27 september), één van de meest populaire dressuurwedstrijden in de Verenigde Staten, is afgelast in verband met de coronacrisis. Voor dit jaar stond er een Wereldbekerkwalificatie op het programma, alsook de CDI3* en verschillende internationale rubrieken.

In meerdere landen gaan concoursen weer van start, maar deze onzekere tijden hebben president Lori Kaminski doen besluiten geen verdere voorbereidingen te treffen.

Niet realistisch

“Het organiseren van een internationale wedstrijd op een locatie als Devon is een grote onderneming. Ons team heeft hard gewerkt aan de vereisten van de hippische bestuursorganen voor het houden van een wedstrijd te voldoen, evenals de federale-, staats-, en lokale voorschriften. Het werd echter duidelijk dat het houden van een wedstrijd in september – terwijl we de veiligheid van iedereen willen garanderen – niet realistisch is”, vertelt Kaminski.

Aanzienlijke impact

“Daarnaast heeft de onzekerheid van de omgeving een aanzienlijke impact gehad op onze leveranciers, verkopers, concurrenten, vrijwilligers en sponsors, waardoor het voor hen moeilijk is om hun middelen en hun steun te plannen en de besteden, wat juist cruciaal is voor het succes van onze wedstrijd.”

