Druk op de ketel in Duitsland: ‘Het alternatief is slachten’

In Duitsland zijn er nog geen versoepelingen op de coronamaatregelen aangekondigd met betrekking tot de sport. De breedtesportbonden voeren de druk op de politiek op en melden dat bij sommige maneges en verenigingen het water al aan de lippen staat. "Bij sommige verenigingen ontbreekt er meer dan 10.000 euro in de kas. Dat geld is nodig om de paarden te voeren. Het alternatief is het slachten van de paarden."

Volgens Andreas Vroom, voorzitter van de breedtesportbond in Bremen is het van levensbelang dat de maatregelen voor de sport snel versoepeld worden in Duitsland, in het bijzonder voor paardensportverenigingen en maneges.

In een enquete onder breedtesportbonden van het Duitse persbureau DPA blijkt ook dat de nood hoog is in de paardensport. In tegenstelling tot andere takken van sport, blijven de kosten bij paardensportvereningen en maneges net zo hard doorlopen. “De situatie is daardoor dramatisch”, aldus Vroom.

Bron: DPA