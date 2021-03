Duitse fokkerijstatistieken 2020: Corona heeft nauwelijks effect

De Duitse Hippische Federatie is met de jaarlijkse statistieken over de fokkerij gekomen. Anders dan in de sport heeft de coronapandemie 2020 tot dusver nauwelijks gevolgen gehad voor de Duitse paardenfokkerij. Klaus Miesner, algemeen directeur van de afdeling fokkerij, zegt: "Gelukkig is de paardenfokkerij in 2020 slechts licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, ondanks de beperkingen als gevolg van de coronapandemie."

In het persbericht van de FN gaat Miesner verder: “In de Duitse rijpaardenpopulatie werden zelfs iets meer merries nieuw geregistreerd. Maar het is natuurlijk nog niet te voorzien hoe de gevolgen van de pandemie de markt en dus ook de paardenfokkerij op lange termijn zullen beïnvloeden.”

Precies evenveel warmbloedveulens geregistreerd

De coronapandemie heeft in de Duitse warmbloedfokkerij gezorgd voor een lichte daling van het aantal geregistreerde fokmerries met 1,2 procent van 51.944 naar 51.310, hoewel het aantal nieuwe merries in het stamboek is gestegen van 8.263 naar 8.340. Het aantal dekkingen lag met 29.692 echter voor het eerst weer onder de grens van 30.000 (2019: 30.694 bekledingen). Er werden precies evenveel warmbloedveulens geregistreerd als vorig jaar. “Dit is echt toeval. De ontwikkelingen bij de fokverenigingen zijn verschillend, maar uiteindelijk komt er bij de warmbloedpaarden hetzelfde aantal geregistreerde veulens uit”, verklaart Dr. Dohms-Warnecke, adjunct-directeur bij de fokkerijafdeling van de FN.

Aanzienlijke toename hengsten in 50-dagen test

In de warmbloedfokkerij is het aantal hengsten vorig jaar minimaal gestegen. In totaal werden vorig jaar 2.318 warmbloedhengsten geregistreerd (2019: 2.305). 384 hengsten hebben deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek voor rijpaarden, 55 minder dan het jaar ervoor. Dit omvatte 155 deelnemers aan de sporttests (2019: 188) en 102 deelnemers aan de 14-daagse aanlegtesten (2019: 176). Er was een aanzienlijke toename van het aantal deelnemers aan de 50-dagen verrichtingsproef voor hengsten: 127 in plaats van 75.

‘Door beperkende maatregelen’

Klaus Miesner zegt hierover: “Dit houdt sterk verband met de noodzakelijke beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie. De eerste sporttesten konden inderdaad plaatsvinden zoals gepland. Na de eerste lockdown moesten de sport- en aanlegtesten voor hengsten in maart en april 2020 worden geannuleerd. Daarom werd door de stamboeken een speciaal besluit genomen, dat voorzag in een voorlopige inschrijving van hengsten in hengstenboek I voor 2020, zelfs zonder overlegging van de vereiste testresultaten van een hengst. Aangezien dit echter geen algemene vrijstelling van het verrichtingsonderzoek voor hengsten betekende, werden in september inhaaldata voor de geannuleerde verrichtingsproeven voor hengsten aangeboden, die gretig aftrek vonden. Bovendien hebben veel hengstenhouders aan het eind van het jaar blijkbaar op veilig gespeeld door de 50-dagen verrichtingstest te gebruiken voor de definitieve registratie van hun hengsten.”

Bron Pferd Aktuell