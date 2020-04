Duitse rensport verwacht dat er 4 mei weer geracet kan worden

In Duitsland is de lockdown deze week versoepeld, kleinere winkels en scholen mogen weer openen. Het contactverbod blijft tot en met 3 mei bestaan en bondskanselier Angela Merkel riep vanmorgen de bondsdag eens te meer op tot voorzichtigheid bij versoepelingen. De Duitse rensport denkt echter dat er vanaf 4 mei weer geracet kan worden.

Tot en met 3 mei kan er in verband met het contactverbod niet geracet worden, maar volgens de voorzitter van de Duitse rensportbond kan dat een dag later al wel weer.

Race 4 mei in Dortmund

“We gaan er vanuit dat er vanaf 4 mei weer geracet kan worden”, aldus Michael Vesper, voorzitter van de Duitse rensportbond. Letterlijk op 4 mei staat er ook al weer een race op de kalender, in Dortmund. In de dagen daarna staan er races op de agenda in Hannover, Mannheim en Keulen.

130 personen op de renbaan

De Duitse rensportbond heeft een concept opgesteld dat er per race maximaal 130 mensen op de renbaan zijn en dat zij zich houden aan de afstandsvoorschriften.

Geen versoepeling op sportgebied

Tot nu toe hebben de Duitse regering en de verschillende deelstaten de coronamaatregelen nog niet versoepeld voor de sport. Daarop wordt wel aangedrongen door verschillende deelstaten, onder andere Nord-Rhein Westfalen wil dat de jeugd weer kan sporten.

Bron: Horses.nl/FAZ