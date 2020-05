Duitse wedstrijdsport weer op gang

De Duitse wedstrijdsport komt weer op gang. Twee weken geleden werd in Luhmühlen het eerste 'coronaproof'-concours voor profruiters georganiseerd en ondertussen staan er weer een heel aantal concoursen op de agenda. Ook wordt er weer geracet op de renbanen in Duitsland.

Verdeeld over Duitsland staan er komende week alweer zeven concoursen op de agenda. Deze concoursen zijn in eerste instantie alleen voor professionele ruiters en daarbij gelden strenge hygiëne- en afstandsvoorschriften. Zo is publiek niet welkom (zelfs eigenaren mogen niet komen) en moeten mondkapjes op het concoursterrein worden gedragen (niet bij het rijden).

Rensport ook weer aan de gang

Op de Duitse renbanen wordt ook weer geracet. Afgelopen donderdag werd het eerste ‘Geisterrennen’ (zonder publiek) verreden in Hannover en in Berlijn stond gisteren de tweede race op het programma.

