Duitsland in november op slot – amateurwedstrijden van de baan

Duitsland gaat in november (van 2 tot en met 31 november) op slot om de verspreiding van het coronavirus te remmen. Dat besloten bondskanselier Angela Merkel en de premiers van de deelstaten vandaag. De sport is ook getroffen door de maatregelen - maar hoe de maatregelen precies uitwerken op de paardensport is vooralsnog niet precies duidelijk. Wel lijken amateurwedstrijden van de baan.

Duitsland, dat er in vergelijking met bijna alle andere Europese landen nog altijd het beste voorstaat op het gebied van corona, wil de de stijging van het aantal coronabesmettingen remmen met een zogenaamde ‘Wellenbrecher-Lockdown’.

Een gedeeltelijke lockdown, die qua duur vooraf begrensd is op een maand (ongeacht de cijfers), om er voor te zorgen dat de besmettingen niet nog hoger oplopen en de pandemie niet meer te controleren is.

75% minder contactmomenten

Een belangrijk argument voor Merkel is dat de openbare gezondheidsdienst op dit moment in 75% van de gevallen het niet meer voor elkaar krijgt om bron- en contactonderzoek uit te voeren. Dus moeten de contacten tussen mensen zo mogelijk met 75% beperkt worden en daarvoor wordt met name de vrijetijdsbesteding opgeofferd, om zo scholen en bedrijven open te kunnen houden.

Wedstrijden voor amateurs van de baan

Onder de vrijetijdsbesteding valt ook sport en in de hele maand november zijn teamsporten (ook training) verboden. Voor individuele sporten is een uitzondering, maar de kans is groot dat wedstrijden (voor amateurs) worden stilgelegd. Wedstrijden voor professionele sporters kunnen in november doorgaan, maar publiek is niet toegestaan.

Nog niet precies duidelijk

De FN zegt het volgende over de maatregelen: “Het is ons nog niet duidelijk hoe deze uitzonderingen voor de individuele sport precies worden vormgegeven. De deelstaten moeten dit nu in regelgeving gieten. En we zullen ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk maatwerk voor de paardensport komt”, zegt Sönke Lauterbach, secretaris-generaal van de FN in een statement over de nieuwe maatregelen.

Evenementen

Verschillende evenementen staan de komende weken op de agenda. De Holsteiner keuring, die op haar website voor de donderdag nog ‘uitdrukkelijk bezoekers wenst’ voor de (gratis toegankelijke) donderdag, kan doorgaan volgens plan. Hetzelfde geldt voor het internationale concours in Oldenburg komend weekend.

Keuringen

De komende maand staan ook nog de Mecklenburger keuring (5-7 november), de Brandenburger keuring (12-14 november), de Oldenburger keuring (19-22 november) en de Westfaalse keuring (23-25 november) op de agenda. Met uitzondering van de Oldenburger keuring zijn deze evenementen met publiek gepland, maar de kans is groot dat publiek bij dergelijke evenementen niet mogelijk is.

WK Jonge Dressuurpaarden

Het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden, gepland van 9 tot en met 13 december, valt buiten de tijdelijke lockdown. Maar of het evenement met publiek plaats kan vinden is nu nog onduidelijk.

Bron: Horses.nl