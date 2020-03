Duitsland volgt KWPN-voorbeeld: hengsten voorlopig in Hengstbuch I

Duitsland volgt het KWPN-voorbeeld: omdat verrichtingstesten op dit moment in Duitsland ook niet kunnen plaatsvinden, krijgen alle hengsten die nog geen definitieve goedkeuring hebben, voor dit jaar een tijdelijke. Zo kunnen driejarige hengsten die nog geen 14-dagentest hebben gelopen en ook vier- en vijfjarigen die nog niet volledig zijn goedgekeurd dit jaar toch dekken.

“We hebben hier te maken met een uitzonderlijke situatie, daarbij moeten we over onze eigen schaduw heen springen”, aldus Theo Leuchten. De regeling, die in een onlineconferentie van de FN-fokkerijraad werd besloten, geldt ook voor ponyhengsten.

Bron: Horses.nl/FN