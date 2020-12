DVB Foundation bestrijdt corona met ‘Club van 100’

De coronacrisis gaat ook aan de DVB Foundation niet voorbij. De afwezigheid van fysieke evenementen ontneemt de stichting van Coby en Marlies van Baalen veel mogelijkheden om geld in te zamelen. De ‘Club van 100’, bestaande uit mensen die 100 euro spenderen om DVB actief te houden, is een goed alternatief. Grondlegster Coby van Baalen laat zich door het coronavirus niet uit veld slaan: ''Alles wat binnen onze macht ligt, grijpen we aan.''

”Door ons grote netwerk en door acties op concoursen, clinics en veilingen halen we normaal gesproken veel geld binnen”, aldus Coby van Baalen. ”Maar door de coronacrisis worden er nauwelijks evenementen en wedstrijden georganiseerd en dat heeft ook echt invloed op onze inkomsten. Door de crisis zijn er ook donateurs afgevallen.”

‘Club van 100’

Om dit op te vangen vraagt de DVB Foundation aandacht voor de ‘Club van 100’. ”Dit houdt in dat iemand de DVB Foundation voor €100 per jaar sponsort en hiervoor bijvoorbeeld uitgenodigd wordt om bij de uitreiking van de DVB Award op Indoor Brabant aanwezig te zijn. Deze club is erg actief, want er zijn al veel mensen die doneren.”

Fysieke en mentale weldaad

Coby van Baalen wijst erop dat het werk van de DVB Foundation hard nodig is. ”De gehandicapte kinderen hebben gedurende de coronacrisis ook sociale beperkingen, wat voor hen heel zwaar is. Deze mensen kijken er erg naar uit dat ze bijvoorbeeld elke twee weken liggend op een paard of zittend met hulp paardrijles krijgen. Dit is voor hen het uitje waar ze naar toe leven met het hele gezin. Ze beleven er veel vreugde aan en het werkt als een fysieke en mentale weldaad. Als deze kinderen door de coronacrisis geen les meer kunnen hebben en de maneges niet meer rond kunnen komen, dan hebben zij een heel groot probleem. De maneges zitten erg om steun te springen. We denken erover na om nog meer maneges te gaan ondersteunen, maar dan moet er natuurlijk wel geld binnen komen.”

Niet bij de pakken neerzitten

De DVB Foundation gaat niet bij de pakken van de coronacrisis neerzitten. ”Er zijn meer hulpaanvragen dan ooit. We hebben de maneges met het geld van de DVB Foundation dit jaar nog kunnen honoreren. Het zou een ramp zijn als de maneges niet meer verder kunnen op den duur. Om meer geld in te zamelen willen we de ‘Club van 100’ nog meer bekendheid geven rondom de kerst. Door de coronacrisis zijn er natuurlijk heel veel bedrijven gedupeerd, maar er zijn ook bedrijven waarmee het heel goed gaat en die een opleving hebben. We hopen dat er nog meer mensen geënthousiasmeerd worden voor deze club.”

Onder de indruk

”We hebben in de loop der jaren zoveel mooie dingen mogen doen. Ik ben nog steeds onder de indruk van de vele vrijwilligers die de gehandicapten helpen.”

Maneges steunen

De DVB Foundation steunt onder meer maneges die paardrijden voor gehandicapten mogelijk maken, zoals In ’t BioBos in Arnhem, de Prins Willem-Alexander manege in Amsterdam, de Prinses Maxima manege in Den Dolder en manege de Binckhorst in Rosmalen. Coby van Baalen: ”We steunen heel veel mensen met een beperking en krijgen hier ook veel aanvragen voor. Het bestuur van de DVB Foundation, dat onder andere ook bestaat uit artsen, bepaalt welke mensen gesteund gaan worden.”

100% naar goede doel

De stichting DVB Foundation bestaat al 18 jaar geheel op vrijwillige basis. ”Het bestuur en alle vrijwilligers zetten zich voor 100% in. Al het geld dat binnenkomt gaat voor 100% naar de mensen die het nodig hebben.”

Buddy

De DVB Foundation ondersteunt vijftig mensen per jaar. ”Alle mensen met een beperking, die wij ondersteunen, bieden wij een buddy aan. We hebben rond de 25 buddy’s, die allemaal een luisterend oor bieden. De buddy betekent heel veel voor de mensen, het is een warm contact. Het is prachtig om iets voor je medemens te doen die minder bedeeld is.”

Bron: Horses.nl