DVB Foundation springt in de bres voor vier maneges

De DVB Foundation stelt aan de Prinses Máxima Manege, Manege in 't Biobos, Het Paardrijk en de Prinses Willem-Alexander Manege een speciale corona-bijdrage van 1.500 euro per manege ter beschikking. "Veel particulieren en bedrijven hebben het om allerlei redenen moeilijk in deze niet te bevatten tijd. Qua gezondheid, maar ook financieel. Echter, maneges, sportstallen en andere bedrijven met dieren hebben het extra moeilijk. De dieren blijven eten en moeten gewoon verzorgd worden", aldus de stichting.