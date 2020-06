Eerste CSI weer op de agenda in Duitsland

In delen van Duitsland is de reguliere wedstrijdsport (met coronaprotocol) afgelopen week weer hervat. Niet alleen meer voor profs, maar ook voor de amateurs. Inmiddels staan de eerste CSI's ook weer op de agenda in Duitsland.

Vereniging ‘Der Montagsclub’ in Luhmühlen, de vereniging die eind april in Duitsland het eerste concours mocht organiseren, is er nu ook weer als de kippen bij. 17 tot en met 21 juni hebben zij een CSI* op de kalender gezet en 1 tot en 5 juli een CSI**.

Bron: Spring-Reiter.de