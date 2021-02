Eerste editie CDI Schaijk van de kalender

Ondanks de coronacrisis kondigden organisatoren Fenna Roefs en Koen Gomes vorig jaar september een nieuwe internationale dressuurwedstrijd in Nederland aan. Door de aanhoudende crisis en onzekere vooruitzichten gaat de eerste editie van CDI Schaijk, die gepland stond van 22 tot en met 25 april op het Dutch Equestrian Estate, niet door.

“De onzekerheden rondom het COVID-19 virus gooien roet in het eten, waardoor wij als organisatie met pijn in het hart hebben moeten besluiten het evenement te annuleren”, aldus de organisatie.

Risico te groot

“Vanwege het onzekere vooruitzicht en de verscherpte maatregelen rondom het COVID-19 virus, dat ons nog allemaal in onze greep houdt, zijn wij niet in staat om straks een hoogwaardig internationaal evenement neer te zetten in hoe wij het voor ons zien. Dat heeft ons doen besluiten om het evenement te annuleren. De organisatie liep al in volle gang en hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om alsnog een geweldig evenement uit te werken. We hadden de afgelopen tijd flink wat stappen gezet betreft de voorbereiding. Het is voor ons als organisatie de eerste keer, en daarbij vonden wij de risico’s te groot.”

Alternatieven

“De FEI heeft ons CDI zelfs aangewezen als officiële kwalificatiewedstrijd richting de Olympische Spelen, daardoor is het voor ons extra jammer dat het niet doorgaat. Ook hadden wij een aantal absolute topjuryleden die toegezegd te zouden komen. Wij willen een sterk internationaal evenement neerzetten en wij denken dat april daarvoor nog te vroeg is. Wij zijn op dit moment bezig met alternatieven, maar hiervoor willen wij wel de tijd nemen. Hopelijk kunnen we dan alsnog een geweldig nieuw CDI organiseren zonder de belemmeringen van het virus.”

Bron: Horses.nl/FB