Eerste internationale wedstrijd weer op de kalender

De eerste internationale wedstrijd staat weer op de kalender. In het Amerikaanse Lexington zal in juni een CSI2* georganiseerd worden. Dit bracht de organisatie zelf naar buiten middels een persbericht. De organisatie van de Split Rock Jumping Tour neemt wel protocollen en richtlijnen opgesteld door de bonden en gezondheidsinstanties in acht en deze zullen tijdens de wedstrijd gehanteerd worden.

De wedstrijd op Kentucky Horse Park heeft groen licht gekregen van de staat Kentucky, de FEI en de Amerikaanse paardensportbond USEF. De internationale 2* zal plaatsvinden van 17 tot 21 juni en laat een gelimiteerd aantal paarden toe. “Het limiet aan paarden (400), gecombineerd met de grote terreinen van het Kentucky Horse Park zorgen voor een goede structuur om de risico’s van COVID-19 te beperken,” zei de organisatie in een persbericht.

‘Strikt handhaven’

“Dit is natuurlijk een moeilijke tijd voor iedereen en we zijn blij dat we een van de eerste zijn die de mogelijkheid kunnen bieden weer naar een wedstrijd te kunnen,” reageerde de CEO van Split Rock Jumping Tour Derek Braun. “Het veilig stellen van de gezondheid van standhouders en iedereen die met de wedstrijd te maken heeft, heeft onze hoogste prioriteit. We zullen de protocollen en richtlijnen van de CDC (Amerikaanse RIVM), USEF en FEI strikt handhaven.”

Lees hier de protocollen en richtlijnen.

Bron: World of Show Jumping