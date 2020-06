Emile Hendrix vanavond in NOS Sportjournaal

KNHS-bestuurslid Emile Hendrix is vanavond te zien in het NOS Sportjournaal. Hendrix brengt de huidige problematiek in de paardensport bij diverse media onder de aanbracht. Donderdagochtend verscheen er namens Hendrix al een artikel in De Telegraaf. Vanavond vertelt Hendrix zijn verhaal voor de camera's van het NOS Sportjournaal (vanaf 18:50 uur).