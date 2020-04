Emmelie Scholtens: ‘We hebben echt mazzel’

Door de coronacrisis zijn ruiters en coaches van TeamNL aan stal gekluisterd. De komende periode vertellen verschillende toppers van TeamNL hoe zij deze periode beleven met hun paarden. Deze keer dressuuramazone Emmelie Scholtens. Samen met partner Jeroen Witte runt Emmelie Scholtens Trainingsstal Witte Scholtens in Gorinchem. Met haar toppaard Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) had Scholtens goede kans op deelname aan de Olympische Spelen dit jaar met TeamNL. Hoe anders verloopt haar jaar nu?

Allereerst, hoe gaat het met jullie zelf in deze vervelende tijd? “Gelukkig gaat het goed met ons. Wij denken dat we misschien wel Corona hebben gehad, maar zijn niet getest. Net voordat de uitbraak echt groot werd in Nederland, waren we beide goed ziek, anders dan normaal met griep. Gelukkig gaat alles nu goed en zijn we volop aan de gang. In onze naaste omgeving zijn we voerspecialist Willy van Doornik verloren, echt heel triest. Gelukkig is verder iedereen gezond.”

Toch heel anders

Zijn jullie dagen heel erg veranderd door de coronacrisis? “Voor ons gaat de training van de paarden natuurlijk gewoon door en daardoor gaan de dagen redelijk snel voorbij. Naast het rijden geef ik nog wat 1 op 1 lessen, die met wat aanpassingen ook nog door kunnen gaan. We missen wel de aanloop van klanten en de wedstrijden, dat maakt alles toch heel anders.”

Bevoorrecht

“Gelukkig zijn wij zo bevoorrecht dat we de ruimte hebben en door kunnen werken met onze paarden. Mijn broer heeft een heel ander leven, ik skype regelmatig met hem, dan merk ik wel dat die het echt veel zwaarder heeft hoor. We hebben echt mazzel met onze paarden. Soms vergeet ik zelfs heel even dat we midden in de coronacrisis zitten, maar dan hoor of zie je het nieuws en dan komt de realiteit direct weer binnen.”

Rustig afwachten

Wat mis je echt in de huidige situatie? “Ik train mijn paarden gewoon door, maar mis wel een beetje het doel om naar toe te werken. Dat vind ik toch wel lastig. Voor Desperado heb ik helemaal nog geen planning, we wachten maar rustig af hoe het nu verder gaat. Hopelijk kan het WK voor de jonge dressuurpaarden wel doorgaan. Ik heb daarvoor een vijftal jonge talenten op stal. Daarnaast hebben we zelf het sporten met een personal trainer en hardlopen opgepakt. Ik ga liever gezellig uit eten, maar dit is ook leuk”, vertelt ze lachend.

Dekdienst

Hoe gaat het met Desperado? “Het gaat heel goed met hem, hij is echt in de bloei van zijn leven. Hij zou dit jaar eigenlijk niet beschikbaar zijn voor de fokkerij zodat we ons geheel op Tokio konden richten. Omdat er veel vraag naar hem was van de fokkers, is hij nu toch beschikbaar. In zijn trainingsschema houden we daar ook wel een beetje rekening mee. Nu er voorlopig verder geen wedstrijden zijn, trainen we iets rustiger en is hij daarnaast druk met de dekdienst.”

Meer basiswerk

Train je zelf nog met je vaste coaches? “Edward Gal geeft in deze periode zelf helemaal geen les. Dat mis ik natuurlijk wel, maar het is niet anders. Met de jonge paarden red ik me prima alleen en met Desperado doen we iets rustiger aan en wat meer basiswerk. Wel komt bondscoach Alex van Silfhout volgende week langs. Het is wel fijn en belangrijk om contact te houden met iedereen in het team die betrokken is bij de sport.”

Bron: KNHS