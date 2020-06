Eric Hart: ‘Meetmomenten springen prima, dressuur echt booming’

Sinds 1 juni is het mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren en dat blijkt een groot succes. Op dit moment zijn er bij de KNHS 941 beoordelings- en meetmomenten aangevraagd en de teller blijft doorlopen. De Noord Hollandse Rijvereniging heeft vorig weekend een meetmoment georganiseerd. Komend weekend staat er nog een op het programma.

Eric Hart is een van de drijvende krachten achter de paardensportactiviteiten die door de Noord Hollandse Rijvereniging worden georganiseerd op het terrein Mariënweide in Aerdenhout. Deze actieve organisatie bood op het moment dat het toegestaan was in de coronaperiode al de mogelijkheid om een oefenparcours en oefendressuurproef te rijden. Afgelopen weekend werd er een meetmoment springen georganiseerd en komend weekend staat een meetmoment dressuur op het programma.

Goed plan met protocol

“Wij hebben bij de gemeente een goed plan met protocol neergelegd en die gaven dan ook snel toestemming”, legt Eric Hart uit. “Tot nu toe verlopen de activiteiten prima. Ons terrein is heel groot, dus je kunt ook goed afstand houden en we hebben duidelijke regels en er zijn voldoende ontsmettingsmiddelen.”

Dressuur booming

“Bij het springen was de deelname aan het meetmoment prima. Bij de dressuur is het meetmoment echt booming, daar hebben we 180 deelnemers op de lijst staan”, vervolgt Hart enthousiast.

Slecht lezen

“Het valt me wel op dat mensen slecht lezen. Er komen, ondanks dat het goed aangegeven staat, toch nog veel vragen of het wel of niet voor punten is bijvoorbeeld. Daarnaast kwamen er ook nog mensen met meer personen dan toegestaan. Daar heb ik dan een gesprek mee en die personen hebben het terrein verlaten. Dat is allemaal even wennen, het verloopt verder heel goed.”

Betalingen

“De betalingen verlopen ook prima. Bij de oefendagen hebben we met pin gewerkt en bij het meetmoment met het KNHS betalingssysteem. Ook dat is soepel verlopen. Het enige is dat veel mensen zich dan niet even melden bij het secretariaat, omdat ze denken: ‘we hebben toch al betaald’. Dan moet je maar af moet wachten of ze er ook echt zijn. Gelukkig was bijna iedereen er. Wij zijn heel blij dat er weer activiteiten mogelijk zijn, de weekenden werden best saai, en het werkt echt prima zo”, besluit Hart.

Bron: KNHS