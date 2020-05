Eventing-amazone Louise Harwood blijkt manusje van alles

De vijfsterren eventing-amazone Louise Harwood heeft naast het rijden nog 2 banen en is bezig met een derde baan. Dit alles door de coronacrisis. De amazone heeft vijf of zes paarden te rijden en is daarnaast bezorger en verkoopt beauty producten. Daarnaast is ze op het moment ook nog bezig met een online cursus om personal trainer te worden.

Harwood zei tegen Horse and Hound: “Ik werk 21,5 uur als thuisbezorg chauffeur. Mijn buren hielpen me aan de baan, aangezien ik zelf niet dacht dat ik een cv op kon stellen! Ik had een baan 30 jaar geleden, maar ik dacht niet dat een baan in de paarden me verder zou helpen.”

Manusje van alles

De amazone vervolgde: “Het is een leuke baan. Je krijgt het platteland te zien en allerlei mooie huizen. Ik heb al wat interessante mensen ontmoet die ook bezorgen en uit allerlei verschillende branches komen.” Haar nicht Amber Skelton helpt haar op stal met het rijden. Daarnaast werken de twee ook samen als consultants voor The Body Shop. Ze verdienen dan commissie op de producten die ze verkopen. Tevens is Harwood bezig met een online cursus om fitness trainer te worden. “Ik ben vrij snel begonnen met de cursus toen de lockdown begon en het is veel fysiologie, dus ik heb al m’n kennis van m’n diploma toegepaste biologie hiervoor kunnen gebruiken.”

Bron: Horse and Hound