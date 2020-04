Als gevolg van de maatregelen ter beheersing van de coronabesmetting is ook het internationale paardensportevenement Eventing Emmeloord afgelast. Het evenement zou dit jaar voor de zesde keer gehouden worden van 17 tot en met 19 juli.

”Helaas hebben we definitief besloten om de zesde editie van Eventing Emmeloord niet te houden in 2020, maar te verplaatsen naar 2021. In overleg met onze trouwe sponsoren en partners, de sportbonden KNHS en FEI zal in de loop van dit jaar de nieuwe datum voor 2021 vastgesteld en bekend gemaakt worden”, aldus de bestuursvoorzitter Harry Koopman.

Trainingsdag Cross Country

Het bestuur bekijkt later, samen met het vrijwilligersteam, de terreinbeheerder en sportbonden, of het Kuinderbos komend najaar een dag beschikbaar kan zijn voor een trainingsdag Cross Country. Hierbij wordt gedacht aan een beperkt parcours voor de eventingruiters in Nederland en de buurlanden.

Bron: Horses.nl/Persbericht