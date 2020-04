Eventingruiters gaan virtueel de strijd aan

Opnieuw een Engels online-initiatief om de corona-tijd een beetje op te fleuren. Na de virtuele versie van de Royal Windsor Horse Show, komt Rachel Wakefield van Uptown Eventing met een online-eventingwedstrijd voor topruiters. De opbrengst is voor een goed doel.

Ruiters als William Fox-Pitt, Gemma Tattersall, Sam Griffiths, Will Furlong en Laura Collett hebben hun medewerking al toegezegd. Van tevoren op video opgenomen dressuurproeven worden ge-livestreamd en daarbij beoordeeld door internationale juryleden. De cross country en het springonderdeel leggen de ruiters af zonder paard. Op hun eigen benen galopperend zullen ze over de obstakels moeten zien te komen.

Geld ophalen voor goede doelen

“Het moet vooral leuk zijn en we willen graag wat geld ophalen voor de goede doelen. Er zouden duizenden mensen naar de afgelaste evenementen komen en als ze allen 5 dollar zouden doneren, kunnen we honderden of duizenden ponden verzamelen”, aldus Rachel Wakefield namens de organisatie.

