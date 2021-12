Exloo springt in gat Jumping Amsterdam: extra CDI en CSI

Een dag nadat Jumping Amsterdam bekend maakte het concours in januari 2022 vanwege de coronamaatregelen te moeten annuleren, staan er in die maand nu twee nieuwe internationale wedstrijden op Nederlandse bodem op de kalender. Hippisch Centrum Exloo organiseert van 20 tot en met 23 januari een CDI en van 27 tot en met 30 januari een CSI.

Het CSI eind januari is een toevoeging op het CSI dat al op de kalender stond van 6 tot en met 9 januari. “Zoals het er nu naar uit ziet, gaat dat gewoon door. En in verband met het annuleren van Jumping Amsterdam organiseren wij bij Hippisch Centrum Exloo in die maand een CDI en een extra CSI”, vertelt Lieuwe Koopmans aan Horses.nl.

Hengstencompetitie

Eerder werd al bekend dat de Hengstencompetitie dressuur en springen van Zuidbroek naar Exloo werd verplaatst. Deze derde etappe de Hengstencompetitie wordt verreden op 4 januari 2022 en kan ook doorgaan.

Bron: Horses.nl