Export paarden weer van start vanaf één locatie

Goed en slecht nieuws wat betreft de export van paarden. Er mogen vanaf Gelissen Paardentransport in Echt weer paarden gecertificeerd en geëxporteerd worden naar het buitenland. Toch overheerst er voor Jos Jongerius, voorzitter van de Vereniging Paarden Export en Transport Nederland (VPETN), teleurstelling: "We hadden gehoopt goedkeuring voor de export van meerdere locaties te verkrijgen."

“Bij het fokvee gaan vanaf komende maandag wel alle exportlocaties weer open, maar bij de paarden lukt dat helaas niet wegens capaciteit-problemen bij de NWVA. De NWVA geeft prioriteit aan de voedselvoorziening, waardoor de export van paarden voor in ieder geval nog een paar weken op een laag pitje blijft staan.” Samen met de SRP richt de VPETN alle inzet op het bewerkstelligen dat de NVWA certificering vanaf meerdere locaties mogelijk maakt.

Eén van de vier

Dat levert volgens Jongerius grote problemen op. “Er staan verspreid over meerdere locaties vele paarden te wachten op transport. Een groot aantal daarvan staat in quarantaine. Natuurlijk is het fijn dat er vanaf één locatie weer paarden geëxporteerd mogen worden, maar de andere drie – in het oosten, noorden en westen van Nederland – had ik liever ook weer functionerend gezien.” Juist nu het buitenland import van paarden toestaat en de certificering in Duitsland en België normaal plaatsvindt, kan het niet zo zijn dat de NVWA de voor de paardensector zo belangrijke export nagenoeg onmogelijk maakt.

Bron: Horses.nl