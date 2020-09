Extra hippische coronamaatregelen voor komende drie weken

Gisteravond kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die per 29 september 18.00 uur voor minimaal 3 weken gelden. Welke maatregelen zijn van toepassing voor de paardensport? Let op: er kunnen regionale verschillen zijn. Kijk voor actuele informatie op de website van de gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Samengevat gelden de volgende maatregelen voor de komende drie weken in de paardensport:

We kunnen blijven paardrijden: lessen, trainingen en wedstrijden mogen doorgaan. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij voltige) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd. Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of wedstrijd. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en wedstrijden. Uitzondering hierop is dat bij wedstrijden alleen noodzakelijke begeleiding aanwezig mag zijn zoals een chauffeur, groom of voorlezer. Wij adviseren om wedstrijden en lessen zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden, indien mogelijk en verantwoord. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties gaan tijdelijk dicht.

Lessen en trainingen gaan door

Het standpunt van het kabinet is dat mensen moeten kunnen blijven sporten. Dat betekent dat de gebruikelijke trainingen en lessen door kunnen blijven gaan mits de anderhalve meter afstand, voor personen vanaf 13 jaar, gewaarborgd blijft. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, zoals bijvoorbeeld bij voltige of paardrijden voor mensen met een beperking. Op- en afzadelen hoort bij paardrijden als sportactiviteit. De sportsector is vrijgesteld van de maximum aantallen van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Ook de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen geldt niet voor een sportteam tijdens de beoefening van de sport.

Voorafgaand en na afloop van een training of les houden ruiters van 13 jaar en ouder anderhalve meter afstand tot elkaar en anderen en geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen wél. Het is de bedoeling dat ruiters de accommodatie na hun training of les zo spoedig mogelijk verlaten.

Geen publiek bij wedstrijden, trainingen en lessen

Wedstrijden en evenementen in de paardensport zijn toegestaan. Vanaf 29 september 18.00 uur mag daar geen publiek meer bij zijn, alleen noodzakelijke begeleiding voor de uitoefening van de sport. Dat betekent dat ouders vanaf die datum dus ook niet meer naar trainingen en lessen van hun kinderen mogen kijken. Ouders en/of begeleiders kunnen tussendoor naar huis gaan of bijvoorbeeld in de auto wachten.

Per ruiter mogen alleen noodzakelijke begeleiders mee naar een wedstrijd. Wij adviseren maximaal één begeleider per ruiter toe te staan. Een begeleider valt niet onder de regel voor toeschouwers en mag dus blijven tijdens de wedstrijd. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen.



Wedstrijden

Wedstrijden mogen doorgaan. Wij adviseren dit zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden, indien mogelijk en verantwoord. Reglementair mogen zowel indoor als outdoor wedstrijden het gehele jaar worden georganiseerd. Uitgangspunt is dat we zorgen voor een veilige sportomgeving voor zowel organisatie, vrijwilligers, officials als deelnemers. Stel dus de maatregelen van de overheid en de veilige sportbeoefening voor ruiter en paard, voorop in de afwegingen die gemaakt worden.

De ontwikkelingen volgen elkaar momenteel snel op. Organiseer je een wedstrijd? Ga na welke lokale maatregelen gelden, naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd. Door de veiligheidsregio’s en gemeenten kunnen lokaal andere regels ingesteld worden.

Prijsuitreiking

Sporters moeten na de sportactiviteit de accommodatie zo snel mogelijk verlaten, een fysieke prijsuitreiking is voor de komende drie weken, dus niet mogelijk. Een prijsuitreiking kan bijvoorbeeld wel online plaatsvinden via een livestream. Ook kunnen prijzen op een later moment afgehaald worden, nagezonden worden of prijzengeld kan worden overgemaakt.

Maak vooraf bekend aan deelnemers hoe zij de uitslag ontvangen. Je kunt bijvoorbeeld uitslagen publiceren via de website van de organisatie of deelnemers een uitslag toesturen via mail of WhatsApp.

Sportkantines en horeca

Sportkantines én horeca bij verenigingen en commerciële sportaanbieders moeten vanaf 29 september 18.00 uur voor 3 weken gesloten worden. Dit geldt voor alle horeca die aan een sportgelegenheid verbonden is.

Organisatie ALV’s verenigingen

Wij adviseren ALV’s online plaats te laten vinden indien niet voldaan kan worden aan de maximale groepsgrootte van 30 personen en de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Binnen de Corona spoedwet kan de voorjaars ALV georganiseerd worden tot eind oktober.

Alertheid

Het is duidelijk dat het aantal besmettingen stijgt en er aangepaste regels nodig zijn om het virus in te perken. We moeten koesteren dat trainingen, lessen en wedstrijden in onze hippische sector in grote lijnen op dezelfde wijze door kunnen gaan. Dit kan alleen indien wij ons allen aan deze maatregelen (blijven) houden. Blijf alert op het bewaren van afstand en de hygiëne de komende weken. Zorg voor een gezondheidscheck voor aanvang van de training of wedstrijd, dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus.

Steunpakket voor sportaanbieders

Vorige week werd een steunpakket voor verenigingen bekend gemaakt. Hier kan tot 11 oktober aanspraak op worden gemaakt. Daarnaast kondigde het kabinet een aangepast steunpakket aan voor ondernemers.

Bron: Horses.nl/KNHS