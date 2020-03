Fabienne Lütkemeier: ‘Haar moeder stuurt wc-papier op via de post’

Fabienne Lütkemeier is één van de Duitse topruiters en -amazones die door de uitbraak van het coronavirus letterlijk en figuurlijk aan huis gekluisterd. Hoewel de amazone praktisch geen contact met de buitenwereld heeft en er in Duitsland vrijwel geen wc-papier te verkrijgen is, ervaart ze ook een aantal voordelen. "Ik woon in de stal, heb mijn paarden voor de deur en kan er elke dag mee werken. Dat betekent: ik kan elke dag doen wat ik zo graag doe."

“Dat is een enorm voorrecht deze keer. Bij de jongere paarden zijn deze tijden zelfs een voordeel. Omdat ik nu de hele tijd thuis ben en ze de hele tijd kan trainen, kan ik zien dat ze nu al ongelooflijke vooruitgang boeken. Dat is natuurlijk erg leuk!”

Wc-papier

Net zoals in Nederland is wc-papier in Duitsland ook een schaars product geworden, zo ervaart Lütkemeier. “Sophia, die sinds januari deel uitmaakt van ons team, komt uit Parijs. De afgelopen dagen is ze dagelijks naar de supermarkt gegaan op zoek naar wc-papier, maar het is overal uitverkocht. Ik heb haar twee rollen cadeau gegeven. Maar nu komt het beste: omdat Sophia haar moeder in Frankrijk vertelde over de ellende van het toiletpapier in Duitsland, stuurt haar moeder haar nu wc-papier vanuit Frankrijk op!”

Bron: Fabienne Lütkemeier