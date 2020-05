FEI bereidt zich langzaam voor op hervatting internationale wedstrijden met opzetten COVID-19 beleid

Het FEI-bestuur kwam op 5 mei 2020 via een videoconferentie bijeen om een ​​aantal belangrijke kwesties te bespreken, waaronder een nieuw beleid voor het hervatten van de internationale sport na de COVID-19-pandemie.

In de videoconferentie op 15 april had het FEI-bestuur het FEI-medisch comité opgedragen om te werken aan een protocol voor nationale federaties en organisatiecomités. Dit om de juiste maatregelen te kunnen treffen voor een veilige hervatting van internationale hippische evenementen. Natuurlijk zodra dit pas goedgekeurd is door de Wereldgezondheidsorganisatie en nationale regeringen.

FEI-beleid

Dr. Mark Hart is de voorzitter van de medische commissie. Hart presenteerde gisteren tijdens de virtuele bijeenkomst een concept van het FEI-beleid voor meer veiligheid op wedstrijden gedurende de coronapandemie. De medische commissie en het FEI-hoofdkantoor hebben nu het mandaat gekregen om het beleid af te ronden. Dit beleid zal een reeks aanbevolen discipline-specifieke richtlijnen bevatten, waaronder een verplichting voor organisatoren om een ​​risicobeoordeling uit te voeren om veilige wedstrijden te organiseren. Na voltooiing zal het bestuur de definitieve ondertekening van het beleid geven, inclusief een risico beoordeling instrument, voordat het aan de nationale federaties en organisatoren wordt uitgedeeld.

FEI-wedstrijden beïnvloed door COVID-19

De Raad is ook overeengekomen dat de FEI de bestaande contracten met organisatoren die hun evenement hebben moeten annuleren vanwege overmacht (bijv. COVID-19) of vanwege onzekerheden vanwege COVID-19, niet zal bestraffen of beëindigen. Hierdoor zullen wedstrijden geen extra kosten voor hun kiezen krijgen.

Bron: FEI