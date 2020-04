FEI helpt wedstrijdorganisaties en federaties met lagere kosten

60% van de werknemers van de FEI zijn in “tijdelijke gedeeltelijke werkloosheid” gezet. De organisatie wil zo de impact van de coronavirus pandemie helpen minimaliseren op de organisatie die de internationale paardensport regelt, inclusief de Olympische disciplines van dressuur, eventing en zowel springen als para dressuur. Ook heeft het orgaan de kosten voor wedstrijdorganisaties en nationale federaties gedrukt. Dit berichtte Dressage-News op hun website.

“Onze inkomsten zijn al ernstig aangetast door de pandemie,” meldde de FEI afgelopen vrijdag, “maar dankzij processen die zijn opgezet na een volledige risicobeheer beoordeling drie jaar geleden, blijft de financiële positie van de FEI solide.”

Inkomsten van 64.4 miljoen

De FEI heeft ongeveer 100 medewerkers, de meeste op het hoofdkantoor in Lausanne, Zwitserland. Inkomsten van meer dan 68 miljoen Zwitserse Franken (70 dollar / 64,4 miljoen euro) waren begroot voor 2020. Ongeveer 44% daarvan kwam uit commerciële bronnen, voornamelijk van sponsors. Bijna 29% niet-operationeel, verreweg het grootste bedrag van het Internationaal Olympisch Comité; en ongeveer 27% van operaties zoals vergoedingen voor kalenderorganisaties, paardenpaspoorten en antidoping en welzijn.

Het coronavirus heeft de wereldwijde wedstrijdkalender van 2020 verkleind. Meer dan 36% van ongeveer 1.600 dressuur-, endurance-, eventing-, spring-, reining-, en para-wedstrijden zijn geannuleerd, de overgrote meerderheid als gevolg van coronavirus.

FEI helpt organisaties en federaties

De FEI heeft afgezien van alle kalenderkosten voor evenementen tussen 15 maart en het einde van het jaar. Een beslissing over het verminderen of afzien van contributie is uitgesteld tot een juni-vergadering van het FEI-bestuur, wanneer meer duidelijkheid wordt verwacht over de status van shows voor het jaar. De kosten van jaarabonnementen voor de 137 nationale federaties die deel uitmaken van FEI-lidmaatschappen worden dit jaar teruggebracht tot 50% en de deadline voor alle te betalen facturen is verlengd van 30 naar 90 dagen.

FEI.TV

Om je toch een beetje door deze tijd door te helpen biedt FEI.TV alle video’s van wedstrijden en speciale kampioenschappen gratis aan iedereen aan terwijl live sport in de wacht staat. De bestaande abonnees worden gecompenseerd voor de ontbrekende maanden.

