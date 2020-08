FEI: Mondkapjes bij prijsuitreiking verplicht

Vanaf 1 september heeft de FEI de richtlijnen voor de prijsuitreikingen van internationale wedstrijden aangepast. Deze nieuwe richtlijnen zijn opgesteld zodat organisaties op een veilige manier, aangepast aan corona, prijsuitreikingen kunnen organiseren.



Iedereen moet voortaan tijdens de prijsuitreiking een mondkapje op behalve een ruiter te paard of een menner op de wagen. Wanneer er een speaker in de baan is moet deze ook een mondkapje op, maar mag dat afzetten als hij omroept. Er moet dan wel een minimale afstand zijn van twee meter tussen de speaker en de andere aanwezigen.

Podium

Teams mogen niet meer allemaal tegelijk op het podium en individuele ruiters mogen dat als er onderling voldoende afstand gehouden wordt en iedereen op zijn eigen trede blijft staan. Bij de teams moet de prijsuitreiking beginnen met het team dat derde staat en mag het volgende team aantreden als het eerste team het podium heeft verlaten. Ruiters mogen elkaar onderling geen hand of knuffel geven en ook niet samenkomen samen komen voor een foto.

De regels zijn een aanvulling op eventuele lokale en nationale maatregelen.

Lees hier alle nieuwe richtlijnen van de FEI

Bron: Horses.nl