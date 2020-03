FEI-president Ingmar de Vos blij met snelle besluit nieuwe data Olympische Spelen

De FEI-president Ingmar Vos is blij met de aankondiging van de nieuwe data voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Deze zullen plaatsvinden van 23 juli tot 8 augustus en de Paralympische Spelen van 24 augustus tot 5 september 2021. Nu weten de atleten precies wanneer ze op hun hoogtepunt moeten zijn.

“Hoewel het natuurlijk voor iedereen demoraliserend was dat de Spelen moesten worden uitgesteld op de oorspronkelijke data in 2020, was de beslissing absoluut juist in de huidige verschrikkelijke wereldwijde pandemie. Echter is het echt goed om zo snel nieuwe afspraken te maken,” reageerde Ingmar De Vos.

Met alle federaties in overleg

“De beslissing werd genomen in volledig overleg met alle internationale federaties, inclusief de FEI, en we kregen allemaal de kans om onze mening te geven. Als straks de Covid-19-crisis voorbij is, weten onze atleten precies wanneer beide Spelen zijn. Zo kunnen ze met vertrouwen hun training weer op de rails krijgen, precies wetende wanneer zij en hun paard op het hoogtepunt moeten zijn,” vervolgde de Vos.

“We zijn ons ervan bewust dat dit een zeer complexe beslissing is geweest voor het IOC, waarbij met meerdere factoren rekening moet worden gehouden. De gezondheid en het welzijn van de atleten in beide Spelen, niet alleen voor de paardensport, moet de hoogste prioriteit hebben, en we hebben alle protocollen om onze atleten – zowel mensen als paarden – te beschermen en hen te helpen hun prestaties te optimaliseren in het uitdagende klimaat dat we in Tokio kunnen verwachten.”

‘Impact minimaliseren’

“Natuurlijk zal er een impact zijn op de internationale kalender in alle sporten, en vanuit FEI-perspectief omvat dit vier grote Europese kampioenschappen, maar we zijn al aan het kijken hoe we die impact kunnen minimaliseren. De opdracht voor onze discipline-specifieke taskforces die de impact van Covid-19 op de kalender van 2020 evalueren, is nu uitgebreid tot 2021. Nu de data voor zowel de Olympische als de Paralympische Spelen zijn bevestigd, moeten we mogelijke alternatieven onderzoeken voor een aantal grote FEI-evenementen, met name de Europese kampioenschappen springen, dressuur en para-dressuur, in Boedapest, en de Europese eventing-kampioenschappen in Haras du Pin, Frankrijk. Dit proces wordt direct opgestart.”

Behoudt quota ondanks uitstel

De Europese kampioenschappen met vijf disciplines in Boedapest (HUN), die ook mennen en voltigeren omvatten, zijn momenteel van 23-30 augustus 2021 en de kampioenschappen Eventing in Haras du Pin (FRA) van 11-15 augustus.

“We moeten ook kijken naar de termijnen voor het verkrijgen van minimale deelname vereisten en het verlengen van de deadline voor eigendomsregistratie voor Olympische paarden en we zullen deze zo snel mogelijk bekendmaken. We hebben bevestiging gekregen van zowel het IOC als IPC dat de Nationale Olympische en Paralympische Comités die toegewezen zijn aan Olympische of Paralympische quota, ze zullen behouden ondanks het uitstel van de Spelen tot volgend jaar,” besloot de Vos.

