FEI-president Ingmar de Vos: ‘De impact is enorm voor de paardensport’

FEI-president Ingmar de Vos voorziet grote gevolgen van de coronacrisis voor de paardensport. De Vos: ''De ene afgelasting volgt de andere op. De impact is enorm, want er zijn wereldwijd 397 internationale paardensportevenementen geschrapt. De FEI heeft wel enkele crisis-scenario’s klaarliggen, maar dit hadden we nog nooit meegemaakt.''

”Er zijn natuurlijk heel wat organisatoren die vragen om hun wedstrijd alsnog te laten plaatsvinden op een andere datum later dit jaar, maar dat is niet evident. Wij kunnen geen data op de kalender toekennen, als we niet eens weten wanneer alles min of meer weer normaal zal zijn. Het zou kunnen dat dat in Europa sneller het geval zal zijn dan elders. Iedereen zal dus geduld moeten hebben.”

Werkgroepen

”We hebben per discipline van de paardensport werkgroepen opgericht om te bekijken welke oplossingen we kunnen vinden voor de gevolgen van de talrijke afgelastingen als ook voor de organisatoren die een nieuwe datum zoeken in 2020. De werkgroepen doen voorstellen aan de raad van bestuur. Die nemen dan de beslissingen. Er is een voorstel naar de raad van bestuur gestuurd om de punten van de ruiters op de wereldranglijsten te vrijwaren voor de duur van de crisis, zodat ze geen punten verliezen”, aldus de Vos.

Financiële gevolgen

De Vos: ”De financiële gevolgen zijn aanzienlijk. Door de coronacrisis lopen we al 4 à 5 miljoen euro mis aan inkomsten. Dit bedrag neemt zeker nog toe. We proberen redelijk te zijn. Organisatoren moeten voor hun wedstrijd kalenderrechten aan de FEI betalen. We hebben al besloten deze kwijt te schelden voor wedstrijden die door de coronacrisis afgelast worden.”

Bron: Horses.nl/Equibel