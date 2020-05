FEI wil internationale concoursen laten hervatten

In een persbericht liet het FEI weten dat eraan wordt gewerkt de internationale wedstrijden weer te hervatten. Het beleid is erop gericht organisatoren en nationale federaties te helpen bij het hervatten van internationale hippische evenementen op veilige wijze, in overeenstemming met de nationale en lokale voorwaarden. Het FEI wil vanaf 1 juli de internationale concoursen van start laten gaan.

Het beleid vereist dat nationale federaties en organisatoren een risicobeoordeling uitvoeren om te bepalen of het veilig is om hun evenementen te laten plaatsnemen. Het beleid omvat aanbevelingen voor algemene praktijken en het toepassen van afstands- en gezondheidsregels. Dit zal worden uitgevoerd in samenhang met eventuele regels die door hun overheden worden opgelegd. Daarnaast zal binnenkort door de FEI vakspecifieke begeleiding worden uitgebracht.

Bron: Worldofshowjumping