Fiona Bigwood en Riika Koljonen gediagnostiseerd met Covid-19

De internationale dressuuramazones Fiona Bigwood en Riika Koljonen zijn beide gediagnostiseerd met het coronavirus. Bigwood liet aan Eurodressage weten geen idee te hebben hoe ze het virus heeft opgelopen. "Elke ademteug kost moeite en het lijkt oneindig lang te duren."

De Britse amazone is niet officieel getest, maar heeft alle symptomen. Ze heeft zichzelf in haar slaapkamer opgesloten. “Je wil dit niet. Het lijkt in niets op de griep en als je het krijgt, is het moeilijk om het uit te zitten. Luister alsjeblieft naar alle adviezen”, schrijft de amazone op Facebook.

Niet in de risicogroep

Ook de Finse Riika Koljonen heeft zichzelf opgesloten. “Ik dacht dat ik wel de laatste zou zijn die het kon krijgen. Ik behoor niet tot de risicogroep en heb niet gereisd. Ik heb een goede fysieke conditie en werk alleen maar op stal. En nu ben ik toch ziek. Mijn longen zijn pijnlijk, ik heb hoofdpijn, spierpijn, koorts en moet hoesten. Dit is serieus!”