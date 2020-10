Flanders Horse Expo verhuist van voorjaar naar najaar 2021

Net zoals de rest van de wereld houden de organisatoren van Flanders Horse Expo rekening met het grillig verloop van COVID-19. Het coronavirus heeft bij heel wat organisaties stokken in de wielen gestoken, maar ook het lot van toekomstige beurzen blijft onzeker.

Op dit ogenblik is er nog geen zekerheid over de organisatie van beurzen en events in het voorjaar en de te nemen voorzorgsmaatregelen. Een beurs als Flanders Horse Expo organiseren, neemt maanden in beslag en ook standhouders hebben die tijd nodig om zich voor te bereiden. Flanders Horse Expo neemt dan ook de beslissing om haar editie 2021 uit te stellen naar najaar 2021.

Omstandigheden

“Wij hadden niets liever gedaan dan voor het 14e jaar op rij een gezellig druk event te organiseren, maar wij willen dit alleen doen als wij de gezondheid van iedereen kunnen garanderen. Sociale contacten zijn een belangrijk onderdeel van Flanders Horse Expo. Laat dat net lastig zijn onder deze omstandigheden.”, verklaren Vera en Frederik Meersman, organisatoren van Flanders Horse Expo.

Nieuwe datum

De nieuwe datum van de 14e editie is 30 oktober tot en met 1 november 2021 in Flanders Expo Gent.

Bron: Persbericht