FN adviseert organisaties weer wedstrijden te plannen

De FN, de Duitse paardensportkoepel, adviseert organisaties en verenigingen weer te beginnen met het plannen van wedstrijden. "De weg voor kleinere wedstrijden is weer vrijgemaakt in veel deelstaten", schrijft de FN.

“De afgelopen weken hebben al pilots plaatsgevonden met coronaproof wedstrijden voor professionele ruiters. Om de wedstrijdsport weer te herstarten, moedigt de FN organisatoren aan om samen met de autoriteiten te kijken naar de mogelijkheden om concoursen te organiseren”, schrijft de FN.

Veel werk

“De meeste medewerkers hier bij FN zijn ook lid van een manege en weten hoeveel werk er komt kijken bij het organiseren van een toernooi in normale tijden. In tijden van corona staan ​​de clubs voor nog een grote uitdaging ”, aldus FN-secretaris-generaal Soenke Lauterbach. “Daarom zijn we van mening dat dit het juiste moment is om te beginnen met het plannen en organiseren van toernooien. Want zodra dit over de hele linie weer mogelijk is, is de paardensport er dan klaar voor “

Pilot-concoursen

Enkele pilotevenementen voor professionele rijders hebben aangetoond dat wedstrijden ook coronaproof kunnen plaatsvinden. “Natuurlijk moet er voor elk toernooi een ‘coronamanager’ worden aangesteld en moet er een concept voor virusbescherming worden gecreëerd dat de toegang tot de locatie, de duur van de aanwezigheid en het totale aantal mensen regelt, zodat iedereen op elk moment kan voldoen aan de regels voor afstand en hygiëne.” Lauterbach benadrukt. “We moedigen de clubs aan om dergelijke concepten te ontwikkelen en deze nauw te coördineren met de lokale autoriteiten om ook officiële steun te krijgen.” De FN helpt ook daarbij met de volgende richtlijnen.

Berlijn, Mecklenburg-Vorpommern, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts

Sommige deelstaten hebben al aangekondigd dat ze hun corona-regelgeving met betrekking tot sportevenementen zullen aanpassen om er zo voor te zorgen dat op korte termijn weer sportwedstrijden (ook voor amateurs) kunnen plaatsvinden:

Berlijn: Wedstrijdactiviteiten in contactloze sporten in de buitenlucht zijn naar verwachting toegestaan ​​vanaf 25 mei 2020, op voorwaarde dat ze een goed afstands- en hygiëneconcept van de respectievelijke sportbond hebben, die vooraf is goedgekeurd door de lokale overheid.

Mecklenburg-Vorpommeren: voor openluchtbijeenkomsten met maximaal 50 deelnemers, vanaf 18 mei 2020 met maximaal 150 deelnemers, is het evenementenverbod niet van toepassing als de vereiste minimumafstand van 1,5 meter tussen mensen wordt gegarandeerd er worden verhoogde hygiëne-eisen in acht genomen en alle deelnemers wordt sterk aangeraden een mond-en-neusbedekking te dragen (bijv. masker, sjaal, doek).

Noordrijn-Westfalen: Vanaf 30 mei moeten sportwedstrijden in de kinder-, jeugd- en amateursector worden toegestaan ​​als de hygiëne- en afstandsregels worden nageleefd.

Rijnland-Palts: het gefaseerde plan van de deelstaatregering gaat over gebeurtenissen. Gebeurtenissen in de frisse lucht zijn waarschijnlijk weer toegestaan ​​vanaf eind mei / half juni, afhankelijk van het aantal mensen. Dit blijkt uit een publicatie van de deelstaat Rijnland-Palts.

Andere deelstaten

“We hopen nu dat de andere deelstaten geleidelijk regels zullen opstellen voor kleinere evenementen, zodat de toernooisport snel weer over de hele linie kan plaatsvinden”, aldus Lauterbach. “Met de gids bieden onze lidorganisaties politici op staatsniveau een passend concept van hoe het kan werken.”

Bron: FN/Horses.nl