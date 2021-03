FN: Helft minder wedstrijden in 2020

De FN, de Duitse paardensportkoepel, heeft de cijfers over 2020 gepubliceerd en die laten zien dat covid-19 en de Duitse maatregelen om verspreiding tegen te gaan een behoorlijke invloed hebben gehad op de wedstrijdsport. In 2020 werden 47,3% minder wedstrijden georganiseerd bij onze Oosterburen, 1.880 concoursen tegenover 3.567 in 2019.

Die cijfers gelden voor de gehele sport. Wat betreft de internationale wedstrijden vond precies de helft van de internationale spring- en dressuurwedstrijden plaats, 42 procent van de menconcoursen en 35 procent van de internationale eventingwedstrijden.

Dubbel zoveel late-entry

Verder valt ook op dat de wedstrijdsport veranderd is: late-entry concoursen maakten een enorme opmars hetgeen natuurlijk te maken had met de steeds veranderende coronaregels en de daarmee samenhangende onzekerheid qua planning.

Het aantal late-entry concoursen steeg van 354 in 2019 naar 698 in 2020. 37% van de wedstrijden in 2020 waren late-entry concoursen. Die concoursen vonden voornamelijk plaats op vaste paardensportcentra. Ook dat is logisch te verklaren: praktisch alleen concoursen met een eigen locatie kunnen op korte termijn een wedstrijd op poten zetten.

Minder prijzengeld uitgekeerd

Ook van de mogelijkheid om geen prijzengeld uit te keren werd gebruik gemaakt. 69% van de prijzengelden werden uitgekeerd aan de paardeneigenaren in 2020, in 2019 was dat nog 88%. In totaal werd er 8.682.515 euro op Duitse concoursen uitgekeerd.

Bron: FN