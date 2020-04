FN rekent op 5 miljoen euro minder inkomsten

De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung interviewde de secretaris-generaal Sönke Lauterbach over de coronacrisis. Bij de FN wordt op dit moment gerekend op 5 miljoen euro minder inkomsten dit jaar. Tegelijkertijd heeft de Duitse paardensportkoepel ook minder kosten (2 miljoen euro) en rekent Lauterbach voor dat de coronacrisis zo'n 3 miljoen euro gaat kosten, als de maatregelen in de loop van dit jaar weer worden opgeheven.

Lauterbach heeft geen idee hoe lang de paardensport in Duitsland nog lamgelegd zal zijn. Met betrekking tot evenementen zegt hij: “Ook als we er vanuit gaan dat dit nog tot juni duurt, zullen er al veel organisatoren zijn die hun wedstrijden al vooraf hebben geannuleerd. Daarnaast houd ik het voor mogelijk dat eerst kleine wedstrijden weer worden toegestaan en grote concoursen nog niet.”

FN niet in gevaar

“Als dit niet te lang duurt, komt ons voortbestaan niet in gevaar. We hebben genoeg financiële reserves zodat we één en ander kunnen doorstaan.” Lauterbach denkt wel dat een flink aantal verenigingen en maneges in gevaar zijn: “Veel verenigingen leven van de lessen en die inkomstenbron is nu volledig weggevallen, dat kan niet te lang duren.”

Jaar zonder Aken overleeft de sport ook

De organisatie van CHIO Aken maakte eerder bekend dat annuleren van de editie 2020 voor hen voorlopig nog niet ‘im Frage’ komt. Hoe belangrijk is de doorgang van het grootste concours ter wereld volgens Lauterbach? “Voor de organisatie heel belangrijk. De uitgangspositie van Aken is ook goed omdat ze een eigen accommodatie hebben en slechts een paar weken nodig hebben om alles in gereedheid te brengen. Voor ons is het ook belangrijk, samen met de derby van Hamburg en een paar andere concoursen is Aken het belangrijkste hippische evenement van het jaar. Maar als doorgang dit jaar niet mogelijk is, dan overleeft de paardensport dat ook. We beleven de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en de gezondheid gaat altijd voor.”

Oostenrijk verbiedt evenementen tot en met eind juni

In Duitsland gelden de maatregelen om de verspreiding van het virus te verlangzamen op dit moment tot en met 19 april. Bondskanselier Angela Merkel geeft vanmiddag een persconferentie over hoe het verder gaat in Duitsland. In Oostenrijk, qua coronamaatregelen voorloper op veel andere landen in Europa, heeft kanselier Sebastian Kurz aangekondigd dat evenementen nog tot en met eind juni verboden zijn, stapsgewijs wordt het openbare leven (kleine winkels etc.) daar vanaf volgende week weer op gang gebracht. In Nederland zijn (vergunningsplichtige) evenementen nog tot juni verboden.

Bron: FAZ/Horses.nl