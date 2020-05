FN wil btw naar 7% in de paardensector

De Duitse paardensportkoepel FN en de BBR (de Duitse bond voor profruiters) wil dat de btw in de paardensector verlaagd wordt van 19% naar 7% in verband met de coronacrisis. Volgens de FN en de BBR zou de btw-verlaging moeten gelden voor de handel, pensionstalling, lessen en trainen van paarden.

In een persoonlijke brief aan de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, hebben de voorzitters van de FN en de BBR dat gevraagd. “Zes weken complete stilstand is een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van veel bedrijven.”

Van 19% naar 7% btw

Volgens de FN en de BBR worden de gevolgen van de maatregelen voor de paardensector ingeperkt als de btw omlaag wordt gebracht en ondernemers minder hoeven af te dragen. Deze maatregelen zouden er voor kunnen zorgen dat bedrijven kunnen overleven.

Een vreemd verzoek is dat niet in Duitsland: eerder deze week werd besloten tot een btw-verlaging voor de horeca.

Handel, lessen, pension en trainen

Volgens de FN en de BBR zou de btw-verlaging moeten gelden voor de paardenhandel, de pensionstalling, lessen en het trainen en opleiden van paarden.

6,7 miljard euro omzet

Volgens de FN zijn er in Duitsland zijn er meer dan 10.000 bedrijven actief in de paardensector. De omzet van de Duitse paardenindustrie wordt geschat op 6,7 miljard euro. Bijna vier miljoen mensen omschrijven zichzelf in Duitsland als ruiter. 1,25 miljoen beoefenen de paardensport intensief. Hiervan zijn er bijna 700.000 lid van een vereniging.

Bron: FN