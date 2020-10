FNRS en KNHS kunnen zich niet vinden in verschillende opvattingen sluiting horeca

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september hebben de KNHS en FNRS een overzicht gemaakt van de maatregelen en de impact die het heeft op de hippische sector. Veel vragen zijn er gekomen over de sluiting van de horeca.

De informatie op de sites bij de Rijksoverheid spreken achtereenvolgens over sluiting van sportkantines en bij de Q&A ook over horeca bij commerciële sportaanbieders. We hebben de formele communicatie vanuit de overheid gelezen die gebruikt wordt voor de lokale noodverordeningen en die beschrijft dat eet- en drinkgelegenheden in of op een sportaccommodatie dienen te worden gesloten. Dat betekent dat de horeca of afhaalpunten in of bij hippische accommodaties dicht moeten voor de komende drie weken. De argumentatie van de overheid is dat zij sporten mogelijk wil houden maar de zogenaamde ‘nazit’ wil voorkomen.

Andere regels

Voor de horeca die niet in of bij een sportaccommodatie is gevestigd gelden andere regels. Voor deze bedrijven zijn maximale groepsgrootte en de openingstijden aangescherpt. FNRS en KNHS kunnen zich niet vinden in deze verschillende opvattingen. Voor bedrijven met een volledige horecavergunning zouden dezelfde regels moeten gelden.

Lokaal maatwerk

Om hier voor sportaanbieders meer duidelijkheid over te krijgen adviseren we hen om contact op te nemen met uw eigen gemeente. Er is mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk en uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving. Gelukkig zien wij in de praktijk dat enkele gemeentes meegaan in deze redenatie.

Gelijk speelveld

KNHS en FNRS zullen met hun partners waaronder het Platform voor Ondernemende Sportaanbieders (POS) bij verschillende overheden blijven aankaarten dat voor horecagelegenheden met een volledige horecavergunning een gelijk speelveld gecreëerd moet worden.

Bron KNHS