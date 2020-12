FNRS raadt overleg met gemeente aan over gebruik binnenrijbaan

De FNRS heeft een vertaling van de vanavond afgekondigde maatregelen naar de paardensport gemaakt en gaat er tot nu toe vanuit dat het verbod op binnensporten van toepassing is op het gebruik van een binnenrijbaan. De FNRS raadt paardensportaanbieders aan om contact te zoeken met de gemeente over het binnenrijden én adviseert gemeentes en veiligheidsregio's dringend om het gebruik van de binnenrijbaan toe te staan.

“Vanuit de overheid is het voor alle sporten niet toegestaan gebruik van de binnensportaccommodatie, dit geldt dus ook voor een binnenrijbaan bij paardensportaccommodaties. FNRS en KNHS realiseren zich dat dit in het huidige seizoen voor onwenselijke en onveilige situaties kan zorgen. Daarom proberen we snel meer duidelijkheid te krijgen over een mogelijk uitzondering voor het gebruik van de binnenrijbaan op paardensportaccommodaties”, aldus de FNRS.

Advies: gebruik binnenrijbaan toestaan

“Wij adviseren gemeentes en veiligheidsregio’s dringend om paardrijden in de binnenrijbaan op paardensportaccommodaties toe te staan. Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn. Het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van, dit zomaar stopzetten kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het paard. Daarnaast zijn de meeste binnenrijbanen grote, natuurlijk geventileerde hallen. Paardrijden is een individuele sport waarbij de anderhalve meter goed gewaarborgd kan worden. Omwille van veiligheid van mens en dier is het verstandig om in dit seizoen het paardrijden in de binnenrijbaan voor alle leeftijden toe te staan. Uiteraard met in achtneming van de geldende maatregelen voor de sport.”

Overzicht van alle maatregelen die gelden voor de paardensport tot en met 19 januari 2021

De FNRS meldt: “Op basis van hetgeen er nu bekend is gelden de volgende maatregelen voor de paardensport. Zodra er meer details bekend zijn over de consequenties voor de paardensport komen de FNRS en KNHS zo spoedig mogelijk met een update. ”

Paardrijden in de buitenlucht is toegestaan: voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Er mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Ook niet in de buitenlucht. Privélessen zijn wel toegestaan. Groepslessen voor jeugd t/m 17 jaar zijn buiten toegestaan. Paardrijden in een binnensportaccommodatie is niet toegestaan. Er worden geen wedstrijden verreden, vanaf 17 december geldt een uitzondering voor topsportcompetities. Jeugd t/m 17 jaar mogen onderlinge wedstrijden rijden. Buitenritten zijn toegestaan. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van twee personen. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en lessen in een buitenrijbaan. Na afloop van de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen. Paardensportactiviteiten (bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden, zoals oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten) zijn niet toegestaan. Paardensportaccommodaties blijven open voor de noodzakelijke verzorging van de paarden. De paarden mogen gereden worden in de buitenrijbaan onder bovenstaande voorwaarden. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij bijvoorbeeld het opzadelen of opstappen kan een uitzondering worden gemaakt. Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes. Reisbewegingen moeten zo veel mogelijk beperkt worden.

Bron: FNRS