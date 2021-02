FN:’Sta rijlessen zo snel mogelijk weer toe’

Met een hernieuwde oproep aan de minister-presidenten van de Duitse deelstaten eist de FN dat trainingen en rijlessen ook in de recreatieve en amateursport zo snel mogelijk weer worden toegestaan. Met maneges en paardenhouderijen moet rekening worden gehouden nu de besmettingscijfers blijven dalen en de eerste mogelijke versoepeling van de coronabeschermingsmaatregelen plaatsvindt, aldus de FN.

Volgens de Duitse bond is het duidelijk dat paardensport nu eenmaal in de buitenlucht wordt beoefend en dat alleen al om veiligheidsredenen afstand moet worden gehouden tussen de paarden. De omstandigheden voor infectiebestrijding zijn ideaal in deze sport.

Staatssteun bereikt niet alle rijscholen

Uit een enquête van de landelijke paardensportverenigingen in Noordrijn-Westfalen is gebleken dat de economische lasten voor particuliere paardenbedrijven, maar ook voor rijverenigingen (die vaak eigen manegepaarden hebben), dagelijks toenemen. Clubs, bedrijven en trainers kunnen de druk niet meer aan en moeten hun bedrijf opgeven. Staatssteun bereikt niet alle rijscholen. Een derde van de verenigingen en de helft van de bedrijven vinden dat hun manegebedrijf of zelfs al hun activiteiten in hun voortbestaan worden bedreigd. In veel gevallen worden er al schoolpaarden verkocht.

Hulpkreten

“Maneges zitten op veel plaatsen aan de limiet”, aldus FN-secretaris-generaal Soenke Lauterbach. ”Telkens weer krijgen wij hulpkreten van bedrijfsleiders en clubvoorzitters die niet meer weten hoe zij de verzorging van de paarden nog moeten betalen zonder rijlessen. De lopende kosten kunnen niet eenvoudig worden uitgeschakeld. Steunprogramma’s en economische steun zijn niet toegesneden op de paardensport, waardoor onze clubs en bedrijven te vaak op niets uitlopen met hun subsidieaanvragen.”

Bron: Horses.nl/St-Georg