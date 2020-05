Franse paardenraces vanaf maandag weer van start

Vanaf 17 maart waren de paardenraces in Frankrijk opgeschort, maar de politie heeft toestemming gegeven om weer te racen op Parijs Longchamp. Ook Groot-Brittannië plant weer paardenraces in deze maand.

In de Verenigde Staten, Australië en Hong Kong zijn de paardenraces de afgelopen tijd gewoon doorgegaan, maar wel zonder publiek en met protocollen over de sociale afstand.

Racen achter gesloten deuren

“We hebben een steun gehad van de ministers die verantwoordelijk zijn voor racen – de ministers van Financiën en Landbouw. Het was dus meer de vraag of lokale gebieden toestemming gaven om de races door te laten gaan”, liet Olivier Delloye, algemeen directeur van France Galop, aan de BBC weten. “We hebben tot in detail uitgelegd hoe we achter gesloten deuren zullen racen en hier hebben we positieve feedback van hen gekregen.”

Bron: Horses.nl/BBC