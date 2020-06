Franse vierspanners maken optimaal gebruik van periode zonder wedstrijden

De Franse vierspanners wachten op het moment dat er weer internationale wedstrijden worden verreden. Benjamin Aillaud, Anthony Hordé en Thibault Coudry vertellen aan Grand Prix Info hoe de training er gedurende de coronacrisis uitziet. Aillaud: ''We hebben aan de lichamelijke conditie van de paarden gewerkt door dressuurmatig te trainen en gymnastische oefeningen te doen. Ook hebben we veel buiten getraind.''

Aillaud ziet ook de voordelen van de coronacrisis. ”We hebben optimaal gebruik gemaakt van deze periode zonder wedstrijden. De Franse vierspanners hebben energie gestoken in het versterken van de relatie met hun paarden. Ook hebben we tijd besteed aan een langdurige training.”

Jonge paarden

Hordé: ”In het begin bleef ik, net als iedereen, op dezelfde manier trainen. We hoopten allemaal dat de crisis niet te lang zou duren. Uiteindelijk ben ik overgegaan op het trainen van mijn ervaren paarden. Ik heb ook aandacht besteed aan de jonge paarden die één of twee wedstrijden zullen rijden als dit mogelijk is. Ik heb ook twee nieuwe jonge talenten verwelkomd in mijn stallen.”

Inkomsten behouden

Hordé behield nog wel zijn inkomsten in deze periode, maar zijn paardenactiviteiten zijn wel verminderd. ”Naast mijn vierspan carrière ben ik ook boer in Picardië en mijn vrouw is dokter. Doordat de wedstrijden gecanceld werden zijn mijn paardenactiviteiten wel verminderd.”

Team momenten missen

”Doordat er geen wedstrijden zijn mis ik ook de momenten dat we met het team bij elkaar waren. Ik kan niet wachten om mijn teamgenoten weer te zien. De afgelopen weken hebben we veel gesprekken gevoerd met de bondscoach Felix Marie-Brasseur, waarmee we regelmatig video’s deelden”, aldus Hordé.

Paarden met transport combineren

Coudry werkt naast de paardensport ook in de transportsector. ”Voor mij is er ook bijna niks veranderd, omdat ik naast het vierspannen nog ander werk heb. Ik werk doordeweeks in de transportsector en rijd zoals altijd mijn paarden in het weekend. Ik neem altijd graag aan wedstrijden deel, maar ik vind het ook fijn om na een concoursweekend weer thuis te komen.”

Bron: Horses.nl/Grand Prix Info