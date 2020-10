Friesian Talent Cup gaat door met video jurering

Ondanks de coronamaatregelen gaat de Friesian Talent Cup 2020/2021, een dressuurcompetitie voor driejarige Friese paarden, door. Het bestuur heeft in overleg met de jury besloten de deelnemers online te gaan beoordelen. Dat betekent dat de jury zo’n 240 video’s zal gaan jureren.

Het bestuur van de Friesian Talent Cup (FTC) heeft met de aanscherping van de coronamaatregelen opnieuw de organisatie van de FTC tegen het licht gehouden. Besloten is om alle vier selectiedagen online te laten plaatsvinden. Dat houdt in dat alle deelnemers een video kunnen insturen van hun proef. Op de al ingeplande selectiedagen zullen deze video’s gejureerd worden.

Inschrijvingen blijven staan

Informatie over de manier waarop de deelnemers hun video aan kunnen aanleveren en op welke termijn volgt nog. Alle inschrijvingen blijven in ieder geval staan zoals door de deelnemers is aangegeven. Oftewel: Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de selectiedag in Balkbrug op 7 november, zullen als eerste de video moeten insturen. Schuiven naar een latere datum is niet mogelijk, aangezien de jury haar tijd nodig heeft voor de beoordeling van de video’s. Het gaat om zo’n 240 video’s in totaal.

Hopelijk wel live

“We hopen dat de halve finale en finale wél ‘live’ kunnen plaatsvinden”, aldus het bestuur van de FTC. “Maar ook dan zal de organisatie afhankelijk zijn van de maatregelen op dat moment.” Met de online selectieronde komt de FTC tegemoet aan de enorme belangstelling voor deze competitie voor driejarige Friese dressuurpaarden.

Bron: Horses.nl/FB/Phryso