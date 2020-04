Fuchs: ‘Deze periode zonder wedstrijden is goed voor mijn paarden’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Martin Fuchs vertelt aan Stud for Life hoe zijn dagelijkse training eruit ziet in deze periode. Fuchs: ”Mijn paarden springen één keer per week, maar niet erg hoog. Ik wissel de springtraining af met gymnastische oefeningen. De rest van de week worden de paarden dressuurmatig getraind of gelongeerd.”

‘Ik doe alles waar ik normaal geen tijd voor heb’

”Ik rijd mijn paarden tot 13.00 uur en daarna doe ik alles waar ik normaal geen tijd voor heb, zoals wandelen, fietsen of lezen en ik ga naar de sauna. Als het financieel minder stressvol was, zou het een leuke tijd zijn. De kosten zijn er nog steeds, maar de financiële inkomsten uit het prijzengeld van wedstrijden zijn verleden tijd”, aldus de nummer twee van de wereld.

Trainingsprogramma van Clooney

Het trainingsprogramma van zijn toppaard Clooney (v. Cornet Obolensky) ziet er in deze periode anders uit dan normaal. ”Op maandag wordt hij gereden op het zand en gras door mijn ruiter Steffi. Op dinsdag wordt hij gelongeerd en staat er een springtraining op het programma. Op woensdag gaat hij op buitenrit en galoppeert hij op het zand. Op donderdag doet hij gymnastische oefeningen. Op vrijdag en zaterdag maakt hij weer een buitenrit en op zondag is hij vrij. Clooney gaat ook elke dag naar het weiland”, aldus de Zwitser.

Hetzelfde programma

”Al mijn paarden hebben hetzelfde programma. Deze periode zonder wedstrijden is goed voor mijn paarden. De meeste van hen hebben al een pauze gehad van februari tot maart toen ik in Wellington was.”

Nieuwe ster Stalando

De springruiter heeft geen jonge paarden tot zijn beschikking. ”Ik heb acht toppaarden op stal staan en ik rijd er vier per dag. Ik wissel elke keer af welke ik rijd. Stalando (v. Stakkatol) is een nieuw toppaard. Hij heeft in Wellington veel wedstrijden gewonnen. Hij is van enkele Poolse klanten die aan mij vroegen of ik hem kon rijden. Hij bleek het vermogen te hebben om op 5*-niveau wedstrijden te winnen. Daarom heb ik hem aan mijn reeks toppaarden toegevoegd.” De 12-jarige Oldenburger nam onder Andzrej Oplatek deel aan de WEG in Tryon.

Beginnen met nationale wedstrijden

“Ik hoop dat we snel weer kunnen deelnemen aan wedstrijden. Ik denk dat we kunnen beginnen met nationale wedstrijden. Ik heb ook contact met verschillende organisatoren in Zwitserland die, zodra de wedstrijden worden hervat, klaar zullen zijn om evenementen te organiseren. Om de paarden weer in vorm te krijgen zijn nationale wedstrijden nodig. Daarna kunnen we ons voorbereiden op 5*-niveau”, aldus de springruiter.

Tokyo belangrijkste doel voor Clooney

Het uitstel van de Olympische Spelen verandert de plannen van Martin Fuchs niet fundamenteel. “Tokyo blijft het belangrijkste doel voor Clooney. Natuurlijk ben ik teleurgesteld over de annulering van het CHIO Aken. Ik wilde proberen om, na mijn overwinning in Genève, de Grand Slam te winnen.”

Bron: Horses.nl/Stud for Life