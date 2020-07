GDF Wellington wil dit najaar twee extra CDI’s organiseren

Deze week zijn door de FEI twee extra CDI's in Wellington goedgekeurd. Nog voor het Global Dressage Festival in Wellington begint, staan er nu twee internationale wedstrijden op de agenda: 12 tot en met 15 november en 10 tot en met 13 december.

Het coronavirus grijpt in de Verenigde Staten en ook vooral in Florida nog wild om zich heen. Maar the show must go on: in Wellington worden nog altijd wedstrijden (springen en hunterrubrieken) georganiseerd. Daar gelden wel strenge maatregelen: iedereen moet een mondkapje dragen (behalve ruiters die op hun paard zitten), afstand houden is verplicht, publiek wordt zoveel mogelijk beperkt (alleen aanhang van een startende combinatie) en bij de ingang wordt de temperatuur van alle bezoekers en deelnemers gemeten.

Nog drie andere CDI’s staan in de Verenigde Staten dit najaar op de agenda: twee in (het ook zwaar door het coronavirus getroffen) Californië en eentje in North Carolina.

Bron: Dressage-news.com