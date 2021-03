Geen Autumn Desert Trail in het Drents-Friese wold

De Autumn Desert Trail gaat opnieuw niet door, zo meldt de organisatie op Facebook. Bij de Trail mag je in de Kale Duinen van het Drents Friese Wold met je paard overal rijden om de grond om te woelen. In 2020 werd het evenement vanwege de coronacrisis ook al afgelast. Het is niet duidelijk of de Autumn Desert Trail nog terugkeert, want de editie van vorig jaar zou eigenlijk al de laatste zijn.

“De maatregelen omtrent Covid-19 zijn nog strenger dan vorig jaar” schrijft de organisatie. “Daarnaast is het onduidelijk of wij als organisatie vallen onder de subsidieregeling evenementen, als de ADT op basis van de coronasituatie afgelast moet worden. Om met al deze onzekerheden te denken dat we over een aantal maanden een evenement kunnen organiseren voor 800 deelnemers (exclusief aanhang, bezoekers en vrijwilligers) voelt dan ook als een illusie.”

Bron: Facebook / RTV Drenthe / Horses.nl