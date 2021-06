Geen CH de Wolden in 2021

Het bestuur van het paardensportevenement CH de Wolden heeft, net als verleden jaar, moeten besluiten het evenement voor dit jaar af te gelasten. Reden is de coronapandemie die het momenteel onmogelijk maakt een financieel gezond CH de Wolden te organiseren. Het concours stond dit jaar op het programma van 15 tot en met 18 juli en van 22 tot en met 25 juli.

Momenteel zijn er, ook voor de periode na 30 juni, teveel beperkingen om een ‘normaal’ CH de Wolden te houden. Vooralsnog is een evenement van tweemaal vier dagen ook in juli nog niet toegestaan. Daarnaast is het de vraag of het, voor een financieel gezond concours, noodzakelijke aantal ruiters deel kan nemen. Het bestuur betreurt het dat er nog vele open einden zijn die het op poten zetten van de zestiende editie van CH de Wolden in de weg staan.

Sluitende begroting niet mogelijk

”Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen wij geen tweemaal vier dagen concours houden, maar misschien tweemaal één dag. De kosten die zo’n evenement met zich meebrengen, kunnen wij niet ophoesten, temeer omdat wij onze sponsors niet kunnen bieden wat zij normaal wel voorgeschoteld zouden krijgen. Daardoor missen we inkomsten en door de geringere opbrengsten zien wij geen mogelijkheid een sluitende begroting te krijgen”, zo laat voorzitter Christiaan Hendriksen weten.

Teveel beperkingen voor groot evenement

Het bestuur heeft lang gewacht met het nemen van dit besluit. Er werd gehoopt op veel ruimere regels nu de pandemie op zijn retour lijkt. Maar de Rijksoverheid heeft nog teveel beperkingen voor een groot evenement als CH de Wolden, waar jaarlijks meer dan 1000 paarden aan de start komen.

Hopen op evenement volgend jaar

”Wij hopen dat de omstandigheden in de komende tijd gunstiger worden en wij volgend jaar de paardensportliefhebbers en ruiters wel een evenement als vanouds kunnen bieden”, aldus voorzitter Hendriksen.

Bron: Persbericht