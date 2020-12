Geen Equitana 2021

Het coronavirus gooit eens te meer roet in het eten: Equitana 2021 (13-21 maart) is afgelast. "Dit was geen gemakkelijk besluit, maar we hebben hem in overleg met onze exposanten en partners toch genomen", vertelt Benedikt Binder-Krieglstein, CEO van organisator Reed Exhibitions Deutschland GmbH. De Equitana in Essen trekt jaarlijks rond de 200.000 bezoekers.