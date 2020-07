Geen Jumping Zwolle in oktober: ‘1,5 meter afstand financieel niet haalbaar’

De 1,5 meter-maatschappij kan niet uit voor Jumping Zwolle. Daarom dit najaar geen derde editie, maar pas in 2021. "Een indoor evenement op een locatie als de IJsselhallen in Zwolle waar men 1,5 meter afstand moet houden is gewoonweg financieel niet haalbaar", legt bestuurslid Teus van den Brink uit.

“Helaas, maar we moeten realistisch zijn”, zegt Van den Brink. “Met 1,5 meter afstand kunnen we ongeveer 30% van onze bezoekers en VIP-gasten kwijt. We maken gruwelijk veel kosten om alles in te richten, alle nodige maatregelen te nemen en bovendien sfeervol te maken.”

Voor standhouders minder interessant

“Daarnaast is het voor standhouders veel minder interessant om te komen.” Medebestuurslid Jonny Roelofsen vult aan dat het risico op een tweede uitbraak ook sterk aanwezig is en zolang er geen vaccin is zal de 1,5 maatregel nog aanwezig zijn. “Bovendien kunnen we de bijzondere sfeer van Jumping Zwolle waar het evenement de afgelopen twee jaar bekend om stond niet waarborgen met minder publiek en met 1,5 meter afstand, mondkapjes, spatschermen enzovoort. Erg jammer, want aan ons enthousiasme om een derde editie van Jumping Zwolle neer te zetten ligt het niet.”

Vol goede moed richting 2021

Ondanks eerdere berichten dat de IJsselhallen in Zwolle per direct zouden sluiten is de organisatie in overeenstemming gekomen met Libéma dat Jumping Zwolle nog zeker tot en met 2023 kan plaatsvinden in de IJsselhallen. De plannen en uitbreidingsmogelijkheden voor de volgende editie van Jumping Zwolle van 14 tot en met 17 oktober 2021 zijn al in voorbereiding.

CSI op De Peelbergen

Jumping Zwolle heeft topsport hoog in het vaandel staan en omdat Jumping Zwolle dit jaar niet plaatsvindt, zal Equestrian Centre de Peelbergen eenmalig en in goed overleg met Jumping Zwolle in oktober 2020 de datum van Jumping Zwolle gebruiken om een CSI evenement te laten plaatsvinden. Jumping Zwolle zal tijdens dit weekend ook zichtbaar aanwezig zijn in Kronenberg.

Bron: Persbericht