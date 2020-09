Geen Olympia Horse Show in december 2020

De Olympia Horse Show 2020 is gecanceld. Dat heeft de organisatie gisteren bekend gemaakt. De organisatie van de populaire wedstrijd heeft alle mogelijke scenario's bekeken om de wedstrijd door te laten gaan, maar kwam tot de conclusie dat het onmogelijk is.

Elk jaar rond de kerst zijn er talloze internationale ruiters die richting Olympia vertrekken. Dit jaar zal dat helaas niet het geval zijn. Normaal gesproken vinden er 3 wereldbekers plaats rond de kerst in de Olympia arena. Zowel de dressuurruiters, springruiters als menners reisden normaal gesproken af om de strijd met de concurrenten aan te gaan in de wereldbeker.

Regels en richtlijnen

Voor de organisatie was het echter niet mogelijk om dit jaar het concours te organiseren. Dit om een reden waardoor al vele concoursen afgelast zijn: COVID-19. Volgens de organisatie kunnen ze niet ieders gezondheid waarborgen en is het niet mogelijk om te voldoen aan de regels en richtlijnen de die Britse overheid opgesteld heeft. Het was dit jaar anders de 49e editie geweest. De wedstrijd voorzitter Simon Brooks-Ward hoopt dat volgend jaar december de Olympia Horse Show weer terug op de kalender te vinden is.

Bron: Horses.nl/Persbericht