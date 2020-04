Geen Tokyo maar dekdienst voor Quel Homme de Hus

Jérôme Guery kocht vorig jaar de helft van zijn toppaard Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokyo. Doordat de Olympische Spelen een jaar uitgesteld zijn heeft Guery besloten dat de 14-jarige hengst met vers sperma tot minstens 31 mei beschikbaar is voor de fokkerij. De Holsteiner is terug op Eden Farm bij zijn mede-eigenaar en voormalig ruiter Gaetan Decroix.

Door de coronacrisis liggen de internationale wedstrijden stil, waardoor eerder ook al hengsten als Nixon v’t Meulenhof (v. Denzel van’t Meulenhof) en Leandro VG (v. Gitano van Berkenbroeck) beschikbaar kwamen voor de fokkerij met vers sperma.

Succesvolle carrière

Quel Homme de Hus heeft al veel betekend voor de sport. De bruine hengst maakte met Guery vorig jaar deel uit van het Belgische team dat goud won bij de Europese Kampioenschappen in Rotterdam. De combinatie sloot 2019 fantastisch af door een derde plaats te bemachtigen in de Grand Prix van Genève. Het paar hield in 2020 hetzelfde ritme vast. Vlak voor de gedwongen pauze namen Guery en Quel Homme ook nog de derde plaats in de Grand Prix van Doha mee naar huis.

Van pauze profiteren

Decroix: ”Ik stelde Jérôme voor om van deze pauze te profiteren, zodat Quel Homme de Hus zich kan wijden aan de fokkerij. Ik ben verantwoordelijk voor de fokkerij, omdat daar mijn passie ligt. Jérôme richt zich op het sportieve aspect. Ik had geen idee hoe Jérôme zou reageren, omdat er altijd een risico is als een hengst dekt. Jérôme keurde mijn idee onmiddellijk goed en bevestigde meteen zijn vertrouwen in het plan. Oorspronkelijk hadden we besloten dat het paard dit jaar niet zou dekken en dat we zijn sperma deze winter zouden invriezen na de Olympische Spelen. Maar nu kunnen we hem ook beschikbaar stellen met vers sperma.”



Beslissing

”We hebben nu twee maanden zonder 5*-wedstrijden in het vooruitzicht”, aldus Decroix. “Eind mei neem ik de beslissing om deze periode met vers sperma te verlengen met 15 dagen of een maand. Dit is afhankelijk van de internationale wedstrijden. Quel Homme heeft deze winter al een pauze gekregen. We houden hem de komende weken gewoon aan de gang zodat Jérôme hem vervolgens weer naar het hoge niveau kan trainen”, aldus de mede-eigenaar van Quel Homme de Hus.



Bron: Horses.nl/Stud for Life